Lo conozco. Me asaltó no hace mucho en el bosque, y sin hacer frases ni rodeos me arrojó al suelo y me hizo suya. Como un leñador divertido que pasa cantando una canción obscena y siega de un tajo el tallo de una joven palmera.

Epitalamio, Juan José Arreola

E

l western es un género entendido como el que formó al cine. Fue ahí donde se dieron desplazamientos de cámara, rompimientos de cuarta pared, contracampos y un sentido del ritmo, la estética (de la composición, al tamaño de los planos), que dotaron al arte cinematográfico de varias de sus herramientas técnicas fundamentales. Fue fundacional en Hollywood y creció en otros países con el spaghetti western en Italia y el chili western en México. Pocos lo dominaron como el realizador Alberto Mariscal, quien pudo hacerlo drama de revancha justiciera en El juez de la soga, o road movie de pistoleros puestos al Sol en Los indomables, ambas cintas de 1972 y de gran impacto comercial. Mariscal se había ganado el respeto como actor y director, pero había puesto su marca como cineasta de respeto cuando hizo una pieza de otro acabado: Cruces sobre el yermo.

El campo agreste

Producciones Matouk SA y Estudios América SA produjeron esta película, hecha sobre un argumento de Gabriel Guerrero, quien escribió el guion con Mariscal. El cineasta, nacido en Chicago en 1926, empezó a actuar muy joven en el cine nacional, usando distintos nombres artísticos. Tiempo después fue asistente de dirección y laboró de codirector en cintas de todo tipo, poniendo cámara lo mismo en el cabaret, que la hacienda o el cuadrilátero, para convertirse en un realizador que dejó manufacturas complejas y atractivas como La chamuscada, tierra y libertad (1971).

Después de mostrar a plenitud sus dotes para articular el western con todas sus credenciales en Jinetes de la llanura (1966), Mariscal trabajó para concretar la difícil apuesta dramática de Cruces sobre el yermo, que va como sigue: un jinete desconocido le hace charla a la atractiva María (Sonia Infante), quien sabe de inmediato que corre peligro y trata de huir entre una milpa, pero Juan (Eric del Castillo) se baja del caballo y la asalta sexualmente. El ataque tiene una puesta en cámara y un montaje alucinantes, mostrando el punto de vista de la mujer con perspectiva cámara en mano como testigo, lo que se complementa con duros zooms. El acto, indignante y terrible, es peor cuando ella dice que estaba a punto de casarse. Juan, sin disculpa por su felonía, sólo le responde que va de paso y le regala un rebozo. Ella no tiene posibilidad de reclamar a fondo y él se va así nomás, porque sabe cómo suceden estas cosas . Después de toda su brutalidad, el hombre primero ofrece llevarla a vivir con él; como ella se niega, entonces le ofrece su pistola para cobrarse la afrenta. Cubierta en llanto, ella le da la espalda y Juan se va.

El tema de la virginidad de la chica resulta demasiado fuerte para el rudo vaquero. Ahí fue donde me cuartié todito , le declara al cantinero, El Tejón (Beto El Boticario), y agrega con arrepentimiento que es “malo madrugar sobre la dignidad de una mujer… Dios testigo”. Juan tiene agenda de venganza por esos rumbos, por lo que mata a don Guillermo Luna (Víctor Everg), el hombre que había asesinado a su padre, al mismo tiempo que María y su familia pasan a la tristeza del velorio de su abuelo. Como los pesares parecen hacerle sombra a la chica, recibe a su antiguo enamorado Damián (Julio Aldama), pero ya no se siente bien para seguir con él. ¿Qué culpa tengo yo si de un de repente le perdí la voluntad? , afirma María, apartando al desencantado hombre, cuando él ya hablaba del jacal para estar juntos. En realidad, lo que el noble hombre quiere es ahorrarle las penas que él ya carga por las habladas de la gente, especialmente entre las puesteras del mercado, para quienes el incipiente embarazo de María ya es inocultable.

Esa hombría que parece miedo