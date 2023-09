A

penas dos años atrás, uno de los integrantes de la trinca HRP (huevones, rateros y pendejos, creación de la siempre propositiva Xóchilt Gálvez) a gritos exigía la renuncia de Marcelo Ebrard (entonces secretario de Relaciones Exteriores) para ser enjuiciado y castigado por probable homicidio no intencional en la tragedia en la Línea 12 del Metro , toda vez que el ahora candidato perdedor es responsable por apresurar la obra y recibirla sin revisar .

Duro contra el hijo de Manuel Camacho Solís, lo exigía el indignado Marko Cortés, es decir, el mismo HRP que hoy invita a Marcelo Ebrard a sumarse al Frente Amplio por México, en el entendido de que si tus diferencias con Morena y el presidente López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras. Aquí te esperamos. No te prestes y súmate al Frente Amplio por México .

¿Qué media entre la exigencia de encarcelarlo y castigarlo sin miramientos, y la cordial, cuasi amorosa invitación a que se sume a la campaña gelatinosa? Lo de siempre: el oportunismo ramplón que es una de las características de los panistas, quienes ahora –junto con otro integrante de la trinca, Alito Moreno– quieren sacar raja del berrinche protagonizado por el derrotado Marcelo Ebrard.

El ex canciller se deja querer, se siente apapachado por la oposición, pero ¿aceptaría la invitación de Marko para convertirse en otra botarga gelatinosa de la oligarquía? Y al mismo tiempo, Xóchitl Gálvez, quien también apoyó e invitó a Marcelo a sumarse al movimiento , ¿cedería la coordinación del Frente Amplio por México para regresar a vender gelatinas, vestirse de dinosaurio, hacer pijamadas, encadenarse en algún edificio parlamentario, videograbar las fiestas de la minoría rapaz y demás gracejadas?

De cualquier forma, para los dueños del circo opositor lo de menos es quién sea su títere, porque lo suyo no es un proyecto de nación, sino un plan de negocios, que es lo único que les importa, y en ese ejercicio si Marcelo rinde más que Xóchitl, pues rápidamente esta causará baja y el ofendido ocupará su lugar.