n la entrega anterior (01/09/23) me comí el espacio comentando las diferencias en los resultados de salud, entre el Coneval ( Con) y el Evalúa CDMX ( Eval), por lo que dejé varios renglones del cuadro incluido sin comentar. Antes de hacerlo, describo las contrastantes diferencias de umbrales de pobreza (P) entre ambas metodologías y la ausencia en Con de la dimensión tiempo, que el Eval sí incluye. Por último, incluyo la comparación entre los criterios de medición de la P de ambas instituciones. El cuadro compara algunos umbrales y el criterio de pobreza de ambos métodos, factores ambos que explican las enormes diferencias en sus resultados. La línea de pobreza (LP) por persona al día en el medio urbano del Con es 16 por ciento más baja que la del Eval, y la rural 49 por ciento más baja. La LP rural del Con es 40 por ciento menor que su propia LP urbana, mientras en el Eval la LP rural es sólo 9 por ciento más baja que la urbana. Eso explica que la P por ingresos en el medio rural según el Con sea sólo 9.4 puntos porcentuales (pp) menos que en el medio urbano (50.6 vs. 41.2 por ciento), mientras en el Eval la diferencia es de más del doble:19.4 pp (67.8 vs. 48.4 por ciento). Los ejemplos de umbrales de NBI incluidos en el cuadro muestran no sólo los enormes contrastes entre ambas instituciones, sino la violación por parte del Con de la Constitución que, en el 2° párrafo del artículo 1°, establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. La LP rural de 98 pesos al día es sólo 57 por ciento del salario mínimo (SM) vigente, en todo el país, en 2022, de $172.87. Cuando en 2015 dejaron de diferenciarse para fines del SM las áreas urbanas y rurales, el Coneval tendría que haber revisado a fondo la fuerte diferencia que tiene entre ambas LP. Al no hacerlo, violó los derechos de la población rural. Considerar, como lo hace Con que un hogar de cinco personas no está hacinado en una vivienda de un cuarto y una cocina; postular que no carecen de agua las viviendas aunque la llave con que cuentan en el lote sólo tenga agua de vez en cuando, y que está bien vivir en una vivienda con techo de lámina metálica a pesar del enorme calor que genera, no pueden significar favorecer a la población con la protección más amplia; por el contrario son violaciones a la dignidad humana. Por último, y muy importante, la ausencia del indicador de tiempo en la metodología del Con es muy grave. Desde el principio, sus diseñadores tomaron como pretexto para no incluirlo, su ausencia entre los enumerados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Sin embargo, se les olvidó que dicho artículo señala, antes de la enumeración, que para medir la P deberá utilizar información “ al menos sobre los siguientes indicadores”, por lo cual siempre ha sido posible agregar indicadores en la metodología oficial sin necesidad de reformar la LGDS. Como se indica en el cuadro, “una persona que trabaja 12 horas diarias, 7 días a la semana, puede no ser pobre de acuerdo con el Con”, a pesar de que la Constitución establece la jornada máxima de trabajo de 48 horas semanales. Por último, el cuadro muestra el criterio intersección del Con que minimiza la P con el criterio de promedios ponderados de ingresos, NBI y tiempo que no lo hace.