Dos proyectos: una científica, doctora, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Una mujer con toda una trayectoria de izquierda, trabajadora, que ha demostrado que sabe gobernar. La otra, una payasa, que se viste de botarga, se encadena en la silla del Senado. Lo peor es que no tiene respeto al pueblo; para ella somos flojos y tontos. Claro, ella expresa estas palabras con groserías, pensando en que eso le puede dar más popularidad. Espero que siga haciendo el ridículo.

No es una elección entre candidatas, ni siquiera es entre partidos, sino entre proyectos de nación antagónicos, entre visiones de economía, legalidad, justicia social, igualdad, equidad, paridad y derechos. Se votará entre volver al estado y estrategia prianista, o continuar con la Cuarta Transformación de la vida de México... He votado tres veces por AMLO y votaré por quien garantice continuidad al trabajo del que a mi parecer es el mejor Presidente que ha tenido nuestro país.

Incluimos por sugerencia del público a Instagram. Votaron mil 831 personas, en Twitter, 554; en El Foro México, 496; en Facebook, 744 y en Instagram, 37. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Voy con MORENA, pero no me convence Claudia; a lo mejor voto nulo; pero en las demás boletas será completo Morena y aliados.

@reshiram_ / Tultitlán

Mi convicción es por el desarrollo social del país, y la que le dé continuidad al cambio. Sin dudarlo mi voto es para Morena.

Ernesto Florín / Chalco

Ni un paso atrás con la transformación. Es hora de aplicar el plan C para terminar de desterrar la corrupción con la reforma del Poder Judicial.

Bernardo Huerta González / CDMX

Como dice AMLO (aunque no estoy muy de acuerdo con la candidata porque es una mujer con una forma de ser poco amable), me alineo y votaré por ella. No tiene nexos con el PRI ni el PAN, aunque sí estuvo en el PRD. Mi voto, por Claudia.

Rosalía Flores Mateos / CDMX

He apoyado a AMLO desde antes de 2006, pero votaré por Ebrard, sea como candidato independiente o de MC. México necesita un estadista y él ya demostró serlo cuando gobernó la Ciudad de México.

Roberto Chávez / CDMX

Claudia es la continuación del proyecto de nación. La botarga gelatinera es un retroceso, un regreso al neoliberalismo, al saqueo, para recuperar lo que no pudieron llevarse, estos seis años.

Luis R. / CDMX

México necesita seguir con el cambio que comenzó en 2018 y ya no regresar el sistema de sólo favorecer a los privilegiados.

Samuel G / CDMX

Nada tiene que hacer la pequeñez de la señora X con la altura, inteligencia y preparación de la doctora Claudia.

Lilian Linares / Ciudad Juárez

Claudia representa continuidad de la transmisión. Xóchitl encarna la corrupción: el dedazo, el amiguismo, la corrupción, la condonación de impuestos a grandes empresarios, la entrega de los recursos energéticos, la opulencia y el despilfarro del gobierno. Xóchitl representa la barda de Calderón... Es decir, una promesa vacía.

Tonatiuh Ademir Ortiz Moreno / Tlalnepantla

Luchadora social en el lugar que le ha tocado. Ahora puede generar el cambio y continuidad en el ámbito nacional.

Alejandro Estrella / CDMX

