César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 26

El titular del juzgado quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, Alfonso Alexander López, rechazó conceder un amparo a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo (2011-2016), contra la vinculación a proceso que se le dictó como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso, el ex Ejecutivo quintanarroense continuará en el Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Ayala, Morelos. En marzo pasado, un juez federal vinculó a proceso al ex gobernador, como parte de la causa penal 541/2019. El Partido Revolucionario Institucional lo expulsó de sus filas en junio de 2017. Además, el juez impuso a Borge Angulo prisión preventiva oficiosa por atribuírsele un delito grave. En el ámbito estatal se siguen tres procesos penales en contra del último gobernador de origen priísta en Quintana Roo: aprovechamiento ilícito del poder, por un supuesto desvío de recursos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; desempeño irregular de la función pública, por un presunto quebranto al erario estatal, y por venta de inmuebles propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real.