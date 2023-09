afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 7

Madrid. El veterano actor chileno Alfredo Castro recuerda muy bien el golpe de Augusto Pinochet que derrocó y mató a Salvador Allende y, exactamente medio siglo después, se adentra en el mundo de ambos hombres en dos producciones que se estrenan ahora.

Castro encarna al presidente en la serie televisiva Los mil días de Allende, que se estrenó ayer en la cadena chilena TVN, y al torturador del régimen Miguel Krassnoff en El conde, película del director chileno Pablo Larraín, que compite en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El 11 de septiembre de 1973 que vio morir a un Allende (1908-1973) cercado y bombardeado en el Palacio de la Moneda, transformó radicalmente la vida de Castro, que tenía entonces 14 años, explicó a Afp en Madrid.

El intérprete se acostó siendo un escolar que fingía estar enfermo para no ir a la escuela al día siguiente y no despertar en un país donde se torturaba, se mataba, con un estadio nacional lleno de prisioneros, donde yo no podía salir de mi casa .

Aquel día, su padre, médico masón y socialista, estaba secuestrado en el hospital , aunque al final le salvó la intercesión de un colega de derechas.

El conde es una película en blanco y negro de aire gótico, en la que Pinochet (1915-2006) es un vampiro de vida eterna.

La única forma que hay de filmar a ese dictador y ese momento histórico es el blanco y negro y el vampirismo , porque los dictadores siguen existiendo y se rencarnan políticamente, argumentó el actor.