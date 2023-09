Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 17

Los ajustes en el gasto relacionados con las política de austeridad, el menor endeudamiento y las obras de infraestructura han sido las directrices que marcaron el proceso del paquete económico que elaboró la actual administración para el último año del gobierno, que será presentado hoy al Congreso. Dichas directrices se han cumplido de manera parcial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2019 y 2023, las hélices del paquete económico (ingreso-gasto) han aumentado ambas 15.3 por ciento en términos reales, pero destacan el gasto en inversión (34.8 por ciento), el que va a desarrollo social (20.5 por ciento), mientras por el lado de los ingresos se disparó 76.7 por ciento el requerimiento de deuda, muestran cifras oficiales.

Hoy por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el último paquete económico de esta administración, el 2024. De acuerdo con especialistas, los documentos no deberían alejarse del sello del gobierno de López Obrador: austeridad y gasto social.

Los primeros cálculos que adelantó Hacienda en los Precriterios generales de política económica apuntan a que en 2024 el crecimiento será de entre 1.6 y 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), la inflación cerrará en 4 por ciento; el tipo de cambio (peso/dólar) será de 19.2 en promedio y la tasa de interés de 8.5 por ciento.

El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo –que a lo largo de 2023 ha estado por debajo de lo estimado y ha tirado parte de los ingresos públicos, junto a un tipo de cambio más fuerte– se prevé en 56.3 dólares por barril, al tiempo que la plataforma de producción alcanza un millón 914 mil barriles diarios, con un recorte en las exportaciones.

Difícilmente habrán cambios , respecto a lo que se ha venido observando: una política fiscal equilibrado y austera (...) con un déficit primario cercano a cero por ciento del PIB”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex Grupo Financiero.

Sesgo político

James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Sectorial en CI Banco, coincidió en que no se esperaría un cambio importante en el diseño, pero sí podría haber un deterioro en las métricas de la finanzas públicas, “en particular en el balance, podría intensificarse el déficit público (…) no para volverse un foco de alerta ni mucho menos, pero sí un deterioro adicional”.