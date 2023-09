Erendira Palma Hernández

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. a10

Los naturalizados no son una novedad en la selección mexicana, pues hasta ahora 22 jugadores han sido convocados y para este ciclo mundialista Julián Quiñones, de origen colombiano, se perfila para sumarse a la lista. Si bien el técnico Efraín Flores no se muestra en contra de incluir a estos futbolistas, conside-ró que recurrir a ellos revela que algo se está haciendo mal en el balompié nacional.

Cuando un naturalizado cumple el perfil de marcar diferencia y siente realmente el deseo de jugar con México, como es el caso de Quiñones, deja claro que hemos dejado de impulsar a los mexicanos , señaló el timonel, quien en una ocasión tomó las riendas del Tricolor.

Flores destacó que si la selección ha buscado jugadores no formados en el país se debe también al exceso de extranjeros en la Liga Mx, pues esto se ha convertido en un obstáculo para darle oportunidad en Primera División a los tricolores. Por ahora, el reglamento permite registrar a nueve futbolistas foráneos.