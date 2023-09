Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 5

Madrid. El Museo Reina Sofía acogerá este otoño cuatro nuevas exposiciones, entre las que destaca la que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso –Picasso 1906: La gran transformación–, que se podrá ver del 15 de noviembre al 4 de marzo de 2024.

Cronológicamente, la primera muestra en llegar a las salas del Reina Sofía será Llámalo de otra manera: Something Else Press, Inc. (1963-1974), que abre al público el 27 de septiembre; reúne el archivo en torno a la actividad de la editorial estadunidense de vanguardia.

Desde el 4 de octubre se podrá ver la retrospectiva del artista Ben Shahn, una las principales figuras del realismo social de Estados Unidos.

Por último, la antológica del creador vasco Ibon Aranberri se mostrará a partir del 29 de noviembre.

En cuanto al resto de la programación, el cine vuelve a tener protagonismo con un ciclo dedicado al director José María Berzosa, y el estreno del documental Man in Black de Wang Bing, entre otros.

Además, habrá Artes en Vivo, seminarios, conferencias y jornadas temáticas.