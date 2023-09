Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 5

El primer nostálgico de la literatura, y también viajero, fue Ulises, quien al estar lejos de su patria, y sufrir el pathos de la lejanía, piensa en volver a Ítaca, expresó la escritora cubano-mexicana Gabriela Guerra Rey con motivo de la presentación de su libro, el ensayo literario Nostalgia, una era imaginaria (Editorial Aquitana Siglo XXI).

Para todos los isleños, siempre hay una Ítaca a la que vuelves de una manera u otra. Este libro es de algún modo una vuelta por medio de la literatura. Recorre la forma en que la nostalgia ha sido vista a través del tiempo, por ejemplo, cuando lo tipificaron como una enfermedad en el siglo XVII. O, en el XX, a partir de la creación de la Unión Soviética, todos los escritores que salieron e hicieron obras fuera de sus lugares de origen. También la nostalgia de las personas que tuvieron que salir en el continente latinoamericano, debido a temas de dictaduras políticas, militares, etcétera , afirmó Guerra Rey.

El ensayo abreva de la nostalgia cubana y de la obra del poeta del siglo XIX José María Heredia como el primer gran nostálgico. El libro también pretende hacer un paralelismo de esa nostalgia del isleño que busca su mar, su cielo, su naturaleza, sus huracanes, donde quiera que vaya, y cómo ello se convierte, luego, en expresión literaria mediante la ficción, la narrativa y la fabulación como una forma de entender qué es la nostalgia de la patria , aseguró la profesora universitaria y editora.

Nostalgia, una era imaginaria es el décimo libro de Guerra Rey. En 2016 recibió el Premio Juan Rulfo a Primera Novela por Bahía de la sal. De alguna forma, la nostalgia se ha convertido en su gran asidero para escribir , aunque también aborda temas como la migración.

Para la autora, los libros nacen mucho antes de ser concebidos. El presente nació en el momento en que supe que iba a salir de Cuba y venir a México. Veo mi antecedente en esta nostalgia anticipada de antes de la partida .