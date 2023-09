Otros atestiguaron cómo algunos turistas eran víctimas de ese grupo. “Se les atravesaron y bajaron a punta de pistola, les quitaron el carro y todas sus pertenencias... los acostaron en el piso, los patearon y dispararon en cuatro ocasiones cerca de la cabeza…”

La laguna Hanson es el único cuerpo de agua dulce en la península de Baja California y es el atractivo principal de los visitantes al Parque Nacional Constitución de 1857, considerado, junto con el Sierra de SanPedro Mártir, de los principales refugios de la flora y fauna de la zona.

Hay sitios para acampar y cabañas, los turistas hacen senderismo y alpinismo, y en ciertas temporadas se practica canotaje en las lagunas.

En noviembre de 2022 tres jóvenes de Mexicali fueron atacados con armas de fuego en La Rumorosa, municipio de Tecate, vecino de Ensenada, cuando visitaron el lugar para fotografiarse en la recién inaugurada calle Jaime Maussan, la cual cobró notoriedad en septiembre de ese año cuando la región fue declarada Capital Mundial del Fenómeno Ovni.

El grupo delictivo les disparó, hirieron a dos y a un tercero se lo llevaron. Tres días después fue encontrado el cuerpo de Fernando Rodríguez en una bolsa negra. Su madre alertó en redes sociales: “Ya encontré a mi hijo. Me lo mataron. No vayan a La Rumorosa, es tierra sin ley; las autoridades no lo sacan a la luz por no perder el turismo, pero a diario hay levantones”.

Ayer, el gobierno estatal reportó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las policías municipales reforzaron la vigilancia y hacen recorridos preventivos en la zona.