ue una pieza oratoria magistral. El 28 de agosto de 1963, en el monumento a Lincoln, en Washington DC, Martin Luther King dio el discurso que marcó un parteaguas en la lucha por los derechos civiles de la población afroestadunidense.

Como su padre, del mismo nombre, Martin Luther King (MLK) era pastor bautista y había sido formado en un entorno donde pertenecer a la comunidad eclesiástica implicaba formar parte de un espacio de resistencia al racismo circundante. Martín Lutero King padre servía como pastor en la Iglesia bautista Ebenezer, en Atlanta, Georgia, en la que se reunían 4 mil personas. Era parte del comité ejecutivo local de la National Association for the Advancement of Colored People y activista en la Liga de Votantes Negros. Varias ocasiones recibió amenazas del Ku Klux Klan.

El teólogo afroestadunidense James H. Cone (1938-2018), profesor en el Union Theological Seminary de Nueva York, destaca que los congregantes de la Iglesia bautista Ebenezer, bajo el pastorado de MLK padre, a quien se unió su hijo como pastor asistente, eran enseñados tanto en temas bíblicos como en la necesidad de organizarse para luchar por sus derechos civiles: La Iglesia era un refugio, lugar donde los negros podían estar libres de los blancos, libres de Jim Crow [leyes segregacionistas], libres de todo lo que los degradaba y humillaba. Podían cantar y gritar, y no había nadie allí para echarlos (Martin, Malcolm and America. A Dream or a Nightmare, p. 25).

En septiembre de 1954 MLK inició el pastorado en Dexter Avenue Baptist Church, en Montgomery, Alabama. El 1º de diciembre de 1955 un incidente daría inicio a protesta organizada de la comunidad afroestadunidense de Montgomery. Contrariando la ley que mandaba a los usuarios de color ceder asientos en los autobuses a personas blancas, Rosa Parks no hizo lo requerido. Llegaron policías, la arrestaron y fue encarcelada por alteración del orden.

Las iglesias afroestadunidenses operaron como centros organizativos para diseñar actividades contra el segregacionismo en los autobuses. Rosa Parks era integrante de la African Methodist Episcopal Church, en tanto que Luther King, a la par de ser pastor, encabezaba la Montgomery Improvement Association, que coordinó el boicot a los autobuses como forma de presionar para que cesara la ley racista que impedía a los afroestadunidenses permanecer sentados cuando algún blanco demandaba el lugar. La mayoría de los usuarios de los autobuses era afroestadunidense, no hacer uso del sistema de transporte implicó sacrificios. La resistencia logró, luego de 13 meses de boicot, que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley racista que había imperado en los autobuses.