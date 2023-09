El progreso de la humanidad se vio atado a los combustibles fósiles por una razón, tienen una gran DE, por lo mismo, su EROI es muy alto. El petróleo tiene una DE 45 mil megajulios (MJ) por cada metro cúbico, el gas natural 40 megajulios, el viento tiene 0.000007 megajulios por cada metro cúbico y la energía solar 0.0000000000015. De igual manera, el EROI de los combustibles fósiles está por arriba de 40, mientras que solar y eólica tienen 1.6 y 3.9, respectivamente. Surge la pregunta: ¿qué se necesita para remplazar a los combustibles fósiles y que realmente sea un progreso? Sencillo, tener una fuente de energía cuyo combustible tenga mayor DE, menor requerimiento de materiales, mayor EROI y sobre todo, que sea limpia y que no tenga los problemas de intermitencias de solar y eólica. Para nuestra sorpresa, tenemos una tecnología que hace todo eso. El combustible tiene una DE de 1,447,800,000,000 MJ/kg, se tiene un EROI de 750, se requieren 920 toneladas de materiales por cada TWh producido, no tiene intermitencias y no genera gases de efecto invernadero. Es decir, hace muchísimo más con muchísimo menos, es el verdadero progreso. ¿Cuál es? Es la energía nuclear. En términos coloquiales, las intermitentes son como un zepelín, los fósiles son aviones de hélice y la energía nuclear son aviones de pasajero modernos con motor jet. Claro que, en papel, se podría justificar que el zepelín remplace al avión de hélice, pero teniendo los aviones de jet modernos, ¿en cabeza de quién cabría hacerlo? Sólo en la de vendedores de dirigibles.

Twitter: @aloyub