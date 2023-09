Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 11

Factores como el desconocimiento y la falta de educación sexual contribuyen al alza de embarazos no planificados, de infecciones de transmisión sexual (ITS) y abortos inseguros, planteó Erika Valencia Mejía, médica especialista en ginecología y obstetricia, quien celebró que en los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se aborden temas antes ignorados en esa materia. No obstante, advirtió que no toda la responsabilidad debe recaer en la escuela.

Está muy bien que se estén tratando más estos temas; que les informen a las niñas cómo se embarazan, qué es la menstruación , así como que existe “una gama de relaciones: hombre y mujer; mujer y mujer, y hombre y hombre. Sin embargo, no le podemos dejar todo al gobierno.

También en casa se deben explicar estos temas , porque –advirtió en entrevista– es mucho más peligrosa la ignorancia y falta de conocimiento, que brindar información sexual integral a los alumnos.

Antes, en conferencia de prensa por el Día Mundial de la Salud Sexual (4 de septiembre), la colaboradora de la organización M de Mujer señaló que el desconocimiento ha llevado a que las ITS se incrementen.

Siguen yendo al alza, por ejemplo la gonorrea, en vez de disminuir, aumentó 34 por ciento; la clamidia igual, 34.1 por ciento . También, datos de 2021 indican que el chancro blando incrementó 15.3 por ciento y el herpes genital tuvo 10.8 por ciento más en el país.