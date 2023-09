▲ La maestra de la Facultad de Economía Dora Romero pidió no desdeñar una candidatura como la suya, pues considera que para dirigir a la UNAM no hace falta tener gran historial de cargos administrativos y además conoce a la institución desde abajo . Foto Fernando Camacho

Pese a ello, “hay cierta costumbre de que los candidatos son del mismo staff del rector, como si fuera una aristocracia. En este momento un tema recurrente es la democratización de la universidad, por eso me pareció necesario que se escuche la voz de una profesora que esté involucrada y cercana a las problemáticas de la comunidad”.

Me interesó inscribirme al proceso porque me parece que esta primera fase es la única realmente democrática, pues los requisitos los puede cumplir una amplia gama de académicos e investigadores, como es mi caso , dijo.

En entrevista con La Jornada, la académica señaló que las autoridades encargadas de definir la sucesión del rector no deben desdeñar una candidatura como la suya, pues considera que para dirigir a la UNAM no hace falta tener un gran historial de cargos administrativos, sino conocer las problemáticas reales de la universidad.

Respecto a los cerca de 22 mil maestros de asignatura –muchos de los cuales tienen maestrías y doctorados–, recalcó que son ellos los que absorben la mayor parte de la carga de impartición de clases, pero tenemos un salario bajísimo, de entre 6 y 8 mil pesos al mes en muchos casos, y con condiciones materiales muy malas , por lo que es urgente atender este aspecto y hacer un mejor uso del presupuesto.

Por otro lado, estimó necesario renovar los planes de estudios que no le son útiles a los alumnos o no están correctamente integrados ; revisar las causas de que en el turno vespertino de muchas escuelas haya tantos espacios físicos y de matrícula aparentemente desaprovechados, y dar garantías básicas a las partes involucradas en casos de violencia de género.

Hay alrededor de 90 por ciento de las denuncias que no son resueltas, por eso propongo que existan garantías de reparación del daño para las víctimas, que a éstas se les respete su derecho a seguir estudiando y que se trabaje en el debido proceso , ya que en algunos casos ha habido rescisión de contratos de maestros cuyas faltas no ameritaban dicha sanción, dijo Romero, quien recordó que ella misma padeció actos de hostigamiento que le impidieron terminar su doctorado.