Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó ayer los argumentos con los que un juez federal suspendió el juicio contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados. Destacó que el empresario Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha liquidado el monto que se comprometió a pagar para resarcir el daño provocado por la venta de la planta chatarra.

El señor Ancira aún debe más de 100 millones de dólares. Entonces, no sé de dónde sacó el juez la información, pero bueno, se respeta su decisión , respondió al ser cuestionado sobre el particular en su conferencia de prensa mañanera, donde expresó respaldo a la Fiscalía General de la República (FGR), que impugnó el fallo.

El juez Gerardo Genaro Alarcón López basó su decisión en una tesis aislada, según la cual cuando una de las partes responde por la reparación de daños, los procesos contra los otros presuntos responsables del mismo hecho se suspenden, lo que habría ocurrido en este caso desde el momento en el que Ancira, dueño original de Agronitrogenados, afirmó que reintegraría el dinero defraudado.