Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 4

En tiempos de definiciones partidistas de eventuales abanderados a 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguró no les veo futuro a los opositores tras la designación de su próxima candidata; y lanzó: ¿Nada porque dice groserías? ¿Y el conocimiento del país? En tanto que dentro de su movimiento, aseveró que entre miércoles o jueves entregará el bastón de mando a quien lo relevará al frente de la transformación, esa persona contará con todo su apoyo.

Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, el mandatario federal aprovechó una pregunta sobre el Poder Judicial para volver a aludir –sin mencionarla– a la senadora panista Xóchitl Gálvez, ungida por el Frente Amplio por México como su abanderada con miras al proceso electoral del próximo año.

Volver a los tiempos de corrupción

Estoy escuchando, ya no puedo hablar, nada más escucho, a quienes aspiran a representar a las minorías, porque eso es, que regresen por sus fueros los que antes se sentían los dueños de México, porque el país estaba en manos de una minoría, de una república simulada, era una oligarquía con fachada de democracia. Entonces estoy escuchando lo que dicen de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que pues no, no les veo futuro, no creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, el influyentismo, del contubernio entre el poder económico y poder político. Y, además, no cualquiera puede gobernar el país .

El jefe del Ejecutivo continuó: Y lo que estoy viendo (en el FAM) no es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. ¿Nada más que porque dice groserías? No. ¿Y el conocimiento del país? ¿Y el conocimiento de la historia? ¿Y, sobre todo, las convicciones y el amor al pueblo? ¿Dónde está eso?