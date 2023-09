H

ace casi 11 años alerté sobre el “advenimiento del agridólar (dólar apuntalado por la agricultura y los alimentos) que colocaría a China en desventaja geopolítica debido a sus angustiantes importaciones para nutrir a la mayor población del planeta y al ocaso del petrodólar (https://bit.ly/4808i2a) y (https://bit.ly/44GORIE)”.

Dos notables consecuencias de la guerra en Ucrania y su multidimensionalidad son la doble crisis energética y alimentaria. Once años después a la ominosa advertencia de Zero Hedge, resultó un efecto alimentario BRICS cuando Brasil desplazó a EU como el rey (sic) de las exportaciones (sic) de maíz en el mundo , según el portal globalista Bloomberg (https://bloom.bg/3R3pTQK). El mismo Zero Hedge admite, 11 años después, que emerge un nuevo orden multipolar con el BRICS y el Grupo de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés) que “ofrecen amplias alternativas al hegemónico occidente colectivo (https://bit.ly/3Rak3gC)”.

Tal ha sido la hipótesis de un servidor desde hace 13 años en mi libro El híbrido mundo multipolar: un enfoque multidimensional (https://bit.ly/3LdnmQi).

El Departamento de Agricultura de EU (USDA) exhibe que el reinado durante cinco décadas (¡megasic!) de Washington con el maíz concluyó con la cosecha de 2023, cuando sus exportaciones (sic) globales alcanzaron 23 por ciento, muy por debajo de 32 por ciento de Brasil. En la década pasada Brasil y otros miembros del BRICS+ ya habían desplazado a EU que había perdido su supremacía tanto en producción como en exportación de trigo y soya.

Las estadísticas varían cuando se trata de exportación o de producción. En el ranking de los cinco principales productores (sic) de trigo, tres pertenecen al RIC, en orden: China (1), India (2) y Rusia (3), ante EU (4). En la producción (sic) global de soya, en el ranking de los cinco primeros, cuatro pertenecen al BRICS+: Brasil (1), Argentina (3), China (4) e India (5), ante EU (2).

No es menor la pérdida del primer lugar del maíz exportado cuando su valor (sic) en EU fue de 91 mil 730 millones de dólares, el de soya 61 mil 150 millones y el del trigo 14 mil 600 millones en 2022.