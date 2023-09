De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 29

Ciudad Victoria, Tamps., En un mensaje dirigido a las maestras y los maestros de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó todo su respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y conminó al diálogo para conocer a fondo todos sus planteamientos y encontrar juntos las mejores opciones de solución.

Ustedes saben que desde el primer día de mi gobierno lo dije y lo he subrayado: sin educación no hay transformación y las y los maestros son la columna vertebral de este objetivo; pero además he sostenido que para consolidar la excelencia educativa debemos tener resueltas las necesidades laborales y salariales de los trabajadores de la educación, tarea que hemos hecho desde el inicio de mi gobierno, aun cuando las limitaciones presupuestales han sido apremiantes , expresó.

El gobernador indicó que ha dado instrucciones al secretario general de Gobierno, a la secretaria de Educación y al titular de la Unidad Ejecutiva de la SET para que integren una mesa de diálogo con los representantes sindicales con el fin de conocer sus peticiones, para buscar de manera conjunta una respuesta a dichas solicitudes.