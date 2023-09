Están tratando de generar conductas mediáticas para librarse de procesos administrativos; estamos cayendo en esta rutina patética de no poder seguir ningún procedimiento porque salimos inmediatamente, coincidentemente, en el mismo medio nacional, siempre en el mismo, señalados de persecución, asedio y no sé qué más , aseguró.

Refirió que éste enfrenta un procedimiento administrativo porque permitió presiones del ex gobernador panista Javier Corral en el proceso penal que enfrentó la entonces candidata y actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en 2021.

Myriam Hernández aseveró que nunca ha generado algún tipo de amenaza o algo parecido en contra de funcionarios judiciales y justificó que las denuncias por hostigamiento, acoso laboral e incluso extorsión que han hecho diferentes jueces locales que obtuvieron su plaza durante el quinquenio de Javier Corral “son por estructuras conocidas y muy construidas de personas oportunistas.

Es evidente que hay gente que ha hecho mucho daño al Poder Judicial y que sigue tratando de meter las manos; no les parece que queramos poner orden y recuperar el camino que nos hicieron perder , reprochó.