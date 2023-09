Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 7

Buenos Aires. Cada viernes por la noche y aunque el bolsillo cruja, Andrea va a bailar tango en Buenos Aires, una pasión irrefrenable que da vida a las milongas donde la música típica porteña, hoy como ayer, canta al amor y a las penurias económicas.

En la milonga se siente un abrazo de tango, una conexión con uno y con los demás. Es una inversión para el corazón y el espíritu , declaró a Afp Andrea Censabella, de 36 años, habitué de La tierra invisible, una pequeña milonga del barrio de Parque Chacabuco que abrió hace un año desafiando una inflación que rebasa 100 por ciento anual.

Por una entrada de 400 pesos (poco más de un dólar al cambio oficial) en el modesto espacio de piso de baldosa, no hay arañas de cristal ni decoración, pero se baila al ritmo del piano y bandoneón del dúo Tango Cañón, que regentea el lugar. La música en vivo es un lujo que no pueden darse otras milongas obligadas a despedir músicos y bailarines por los costos que no paran de aumentar.

La milonga sobrevive porque es una necesidad. Crisis hubo y habrá siempre , sostuvo Nicolás Di Lorenzo, pianista del dúo.

Esa necesidad también se explica en el valor del tango que tanto cantó al amor como a las dificultades de la gente de su tiempo.

En sus letras el tango siempre reflejó las crisis y el sufrimiento de la clase trabajadora , dijo a Afp el historiador Felipe Pigna.

Cuando no tengas ni fe / Ni yerba de ayer secándose al sol / Cuando rajes los tamangos (zapatos) / Buscando ese mango (peso) Que te haga morfar (comer) , escribió en 1929 Enrique Santos Discépolo en su tango Yira-Yira, el nombre que lleva una de las más tradicionales milongas de Buenos Aires.

Los tangos sociales de Discépolo se van actualizando con cada crisis. Uno escucha tangos de hace casi 100 años que lamentablemente cobran vigencia , apuntó Pigna.

Corazón del tango

La milonga es el corazón del tango porque es el lugar donde éste respira, vive y late todos los días , definió Ana Bocutti, vicepresidenta de la Asociación de Organizadores de Milonga.

En Buenos Aires hay un promedio de 30 milongas por noche, los siete días de la semana.

Las hay lujosas, informales, tradicionales y queers, adaptadas a estilos y bolsillos, incluso gratuitas como La otra, una milonga que funciona en una plaza frente al Congreso Nacional en cuyos recovecos se cobijan indigentes para pasar las noches.