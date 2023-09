Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó ayer que no habrá ninguna crisis económica en el cierre de su mandato, sin embargo, subrayó que se debe tener cuidado en la conducción de las finanzas del país a mediano plazo y puso el foco en 2025, cuando, dijo, podría haber algunos ajustes luego de la elección presidencial de noviembre de 2024 en Estados Unidos.

De aquí a finales del año próximo no veo crisis económica ni financiera, ojalá que no me equivoque, pero después puede haber ajustes, pero ya en el inicio de 2025 , declaró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quien me sustituya en la dirección del movimiento de transformación, porque no hay que confiarnos para nada , añadió.

López Obrador destacó que con los recientes ajustes hechos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a las mediciones del crecimiento económico, el desplome del PIB durante el confinamiento del 2020 por la pandemia de Covid-19 fue de 8.83 por ciento, una recesión más profunda que el 8.16 que había sido informado antes.