Para nosotros, se trata de una situación que analizaremos día con día , comentó el manager de Los Ángeles, Dave Roberts, antes del juego. No quiero adelantarme demasiado. Al analizar cómo se han desenvuelto ciertas cosas, uno aprende que la mejor manera de manejarlas es paso a paso .

Urías no viajó con los Dodgers a Miami, donde Jazz Chisholm Jr., Josh Bell y Jake Burger dispararon también sendos vuelacercas para que los Marlines hilvanaran su quinta victoria.

Mientras la agente del departamento policial de la ciudad, María Lucero, confirmó el cargo grave, la oficina de las Grandes Ligas mantiene abierta una investigación sobre el caso. Los Dodgers se han negado a emitir comentarios al respecto.

Urías tiene una foja de 11-8 y una efectividad de 4.60 en 21 aperturas esta temporada. Está previsto que se declare agente libre después de la Serie Mundial.

No he hablado con el equipo , aclaró Roberts. Todos están al tanto de esto y se sienten igual que yo en cuanto a que es una circunstancia muy desafortunada. No creo que nadie sepa todo lo que ha ocurrido. Pienso que nuestros chicos están enfocados sólo en el hoy y dejarán que las cosas evolucionen .

En la Liga Mexicana de Beisbol, Algodoneros de Unión Laguna derrotó 3-2 a Tecolotes de los Dos Laredos y se proclamaron campeones de la Zona Norte luego de seis juegos (4-2). Ahora los laguneros enfrentarán en la Serie del Rey a Pericos de Puebla, que eliminaron el domingo a Leones de Yucatán.