Jamás me hicieron menos por ser mujer , compartió la pateadora en la presentación del equipo. Fue todo lo contrario, asimiló. Sin distinción de género, hasta ahora sigue entrenando al parejo de sus compañeros, y eso lo agradece.

Los medios la asedian y los aficionados se acercan para pedirle una foto; ella no se inmuta y atiende a todos. Su año como novata fue histórico y se sintió arropada por el público y sus compañeros.

De un momento a otro pasó a ser una de las piezas estelares de Pumas CU. Y no es para menos en un torneo que nunca se había permitido la presencia femenina en posiciones de cancha.

▲ La pateadora cumple su segunda temporada con los felinos. Foto Roberto García Ortiz

No conforme, para esta segunda campaña, Andrea busca aumentar su rango de impacto, lo que implica un mayor grado de fortaleza en las piernas para pegarle al ovoide.

Quiere pasar de 20 yardas, distancia con la que se concretan los puntos extras, a 30 o más para pelear por un puesto con los pateadores de gol de campo.

“Eso ya lo decidirá el staff, pero me siento 100 por ciento segura. La competencia es conmigo misma. No me voy a poner a competir con los demás, porque sé que ellos tienen más fuerza”.

Sus retos no sólo pasan por lo deportivo. Fue grato abrir puertas , confiesa la alumna de la Fa-cultad de Derecho, cuando se refiere a la apertura que dio la Onefa con la presencia de mujeres. Sin embargo, no se conforma y pretende que más chicas puedan formar par-te de la Liga.