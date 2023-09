Es un auténtico privilegio seguir jugando. A esta altura de mi vida no sé cuántas oportunidades más me quedan, así que trato de disfrutar el máximo posible , dijo Djokovic en una entrevista a pie de cancha en la que recordó su difícil niñez en medio de las guerras de los Balcanes.

Nueva York. La historia no es nueva, sino más bien la extensión de una saga interminable. Novak Djokovic quebró otro récord en el Abierto de Estados Unidos al alcanzar su semifinal 47 en un torneo de Grand Slam, dejando atrás a Roger Federer, tras esculpir una actuación impecable al vencer 6-1, 6-4 y 6-4 a Taylor Fritz.

Este es el deporte que tanto me ha dado. Viniendo de Serbia, un país en guerra cuando crecí , continuó. Tuve muchas dificultades y me encontré con muchas piedras en el camino. Fue una suerte encontrar gente que me apoyó y creyó en mi talento . Dejando de lado la nostalgia, Djokovic cantó un clásico rap de los Beastie Boys ante el público y cuya traducción al español es: Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta .

Bajo el mismo calor sofocante en Nueva York, Coco Gauff, la favorita del público estadunidense, aplastó a la letona Jelena Ostapenko y se metió por primera vez entre las cuatro mejores del torneo.

Gauff impuso su ley con parciales de 6-0 y 6-2 en sólo 68 minutos a Ostapenko, quien venía de dar la gran sorpresa de este Grand Slam al eliminar a la vigente campeona, la polaca Iga Swiatek.

La estadunidense se medirá en semifinales con la checa Karolina Muchová, quien derrotó 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea.

El año pasado perdí en cuartos y este año quería hacerlo mejor , dijo una radiante Gauff bajo los aplausos de la grada.

Ahora, la tenista de 19 años tiene la oportunidad de conquistar frente a su afición su primer trofeo de Grand Slam.