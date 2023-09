Alberto Aceves

Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. a10

Son las seis de la tarde y el sol empieza a ocultarse en Oruro, a 3 mil 735 metros de altitud. Sentado sobre una silla de madera con pequeños estribos delanteros para poner los pies, Héctor Garibay sospecha que el dolor es un encargo difícil, una cicatriz que se oculta debajo de su ropa. Muy pocos recuerdan a un atleta con su velocidad en el Maratón de la Ciudad de México. Como los rayos y los truenos, el bolivia-no era una fuerza de la naturaleza. Algunos de sus rivales intentaron divisarlo en los kilómetros más difíciles, pero lo perdieron, se olvidaron de él a mitad del camino.

“Cuando crucé la meta, los kenianos miraban mi reloj y se frotaban los ojos. ‘¿Cómo vas a correr así?’, ‘Estás loco’, me decían. No podían creer el tiempo que había hecho (2:08.23)”, relata a La Jornada desde Bolivia, después de lograr lo que nunca hizo nadie.

La casa de Garibay es tan pequeña que sólo puede dormir con uno de sus seis hermanos. En un espacio más amplio, en Cochabamba, a unas cuatro horas de distancia por carretera, están sus padres, su esposa y su hijo pequeño. Ellos saben el sufrimiento que vivo en los entrenamientos, lo difícil que es controlar la mente y el cansancio , afirma mucho más serio, con la mirada fi-ja de un francotirador.

¡Ya tronaste a los africanos!

“Después de competir en México, estaba enojado. Me había endeudado mucho, porque no recibo apo-yo de ningún lado para costear via-jes y gastos. Es una pelea que tenemos desde hace tiempo mi entre-nadora y yo, porque desde el año pa-sado nos deben la beca olímpi-ca y eso me frustra. Sabía que iba a luchar algún puesto, pero no que rompería el récord. Durante el recorrido sólo escuchaba ‘¡vamos, boliviano, ya tronaste a los africanos!’, la gente me hizo olvidar lo malo”.

Cada vez que mira videos de su llegada al Zócalo, la mente del campeón viaja hasta el kilómetro 20, ese momento en el que los kenianos Rhonzas Kilimo, Daniel Kiprotich y Edwin Kirpop Kiptoo quisieron rebasarlo sobre calzada Chivatito, pero se les puso por delante. Su sonrisa era una advertencia. Un mensaje entre líneas que anunciaba al pequeño ejército africano que todo estaba bien, aunque nada de eso estuviera en sus planes.

En un maratón, los cambios de ritmo se dan a partir del kilómetro 30 o 35, hacerlo antes es muy arriesgado , reconoce. “Cuando aceleré y me quedé solo dije: ‘ya la regué’. No quería ni ver cuánto faltaba. Hubo momentos en los que pensé que no podía más, no soportaba el dolor en los pies y empezaba a desesperarme. Pero cuando uno necesita tantas cosas para su familia, la mente es capaz de asimilarlo todo”.

Garibay aprendió de su entrenadora Nemia Coca, ex atleta multicampeona en carreras de fondo, que la mejor receta para un maratonista es ser cauteloso, desarrollar la velocidad con competencias de medio fondo y luego la resistencia con el maratón. Mientras los niños del campo en Bolivia fortalecen sus piernas por la necesidad que tienen de caminar a la escuela, traer agua o conseguir leña, él lo hace a pleno sol, a veces incluso a menos seis o 10 grados centígrados cuando llega el invierno a las montañas.