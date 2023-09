De regreso al salón de clases, Calderón le señaló a una modelo con la indicación: Píntela . Después de hacer un cuadro grande, su profesora le pidió hacerlo de nuevo, pero de manera expresionista, es decir, como usted quiera, exprésese . Siguió un cuadro abstracto, luego uno geométrico. “Este último le gustó mucho y me dijo: ‘Ahora llévelo al Concurso de la Cámara Nacional de Comercio’”. A los ocho días le avisaron a Ruiz que había ganado el segundo lugar.

Fue Calderón quien le urgió a aprender gráfica. “Ella me enseñó las técnicas de grabar en aguafuerte, linóleo, xilografía y punta seca. Debí de haber trabajado unas 15 o 20 placas, haciendo un tiraje de 15 o 20 piezas de cada una. Un día la maestra Celia me dijo: ‘Esos tres grabados que tiene allí, llévelos a Bellas Artes’. Lo hice y fueron incluidos en la exposición del Primer Salón Nacional de la Estampa”.

Presentado en fechas recientes, Ruiz se refirió a su ingreso en 1966 a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y las advertencias de su familia de no estudiar pintura porque se moriría de hambre , cosa que no sucedió. En la antigua Academia de San Carlos le tocaron maestros de primer nivel como Adolfo Mexiac, Luis Nishizawa, Manuel Herrera Cartalla y, en especial, Celia Calderón.

Al llegar a la inauguración de la exposición en el Auditorio Nacional, fue grande su sorpresa al recibir su premio de manos de David Alfaro Siqueiros. El arte me ha dado muchos placeres , afirmó Ruiz quien, gracias al apoyo de su maestra, también expuso en Japón y China.

Para corresponder a tan buena estrella, Ruiz pretende donar obra gráfica al Colegio Jesuita de Pátzcuaro, también a la Universidad del estado de México. Tiene interés en hacer llegar obra gráfica y pintura a diferentes instituciones de los estados de la República.

El título del libro, Tatuajes eternos, viene de la moda actual: Por donde volteo, todo el mundo está tatuado . Hay marcas que quedan también en el corazón. En Autorretrato niño (2016), punta seca que ilustra la portada de la publicación, el protagonista está rodeado de juguetes de la infancia.