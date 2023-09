E

l país continúa en su enorme parto. La República está inmersa en un proceso de cambio de gran alcance, en un contexto de resistencias de algunos grupos económicos y políticos que se sienten afectados por el cambio. Acompaña a estos grupos la ceguera completa de numerosos voceros de esos grupos de intereses: comunicadores, intelectuales, académicos, todos en sufrido empeño.

Escribo intereses que se sienten afectados , para destacar que no están ahí los intereses de los grupos y clases económicamente dominantes. Éstos han estado a salvo. Han ganado plata a más no poder; grandes y medianas empresas, banqueros y capital extranjero han visto crecer sus fortunas sin dificultad. Los datos macroeconómicos atraen capitales de todas partes. El nearshoring va con todo; si no avanza más de prisa se debe a una infraestructura cuyo crecimiento no puede avanzar al ritmo que el capital externo desearía. No existe nada contrario a la expansión de los negocios. El gobierno es de izquierda sólo en relación con el neoliberalismo salvaje.

Hay un pequeño grupo de empresarios comandado por los Claudios X. Estos señores se volvieron dirigentes con poder indiscutido sobre lo que queda de los partidos del régimen neoliberal, PAN, PRI y prd. Es un conjunto poco significativo de empresas y partidos, pero el alcance de su discurso lo amplifica largamente la casi totalidad de los medios de comunicación, afectados por el cierre de la corriente desenfrenada de recursos fiscales que les llegaban a manos llenas, que también recibían intelectuales y comunicadores. Este conjunto sí se siente afectado y ha asumido el papel trágico de regazo ideológico del neoliberalismo; como en cualquiera otra tragedia política, cumplirá su papel de llevar hasta su propio final la pelea que lo dejará fuera de combate.

Está a la vista: el prd se extingue como una chispilla diminuta. El PRI halló hace cuatro años en Alito Moreno a su propio sepulturero final. Los priístas que pudieron ya emprendieron la huida; nuevas fugas veremos en el corto plazo; la sobrevivencia de este remedo de partido –y la de la chispilla–, se alargará artificialmente merced a los ingentes montos de recursos de los que aún los provee una abusiva y corrupta ley electoral aprobada por los propios partidos del régimen neoliberal. El PAN sobrevivirá por más tiempo. La derecha contumaz de empresarios racistas, las familias bien, los católicos adinerados y los de la vela perpetua, parte de la clase media, son sus ciegos electores.