uando Daniel Cosío Villegas diseñó la magna investigación colectiva sobre el periodo 1867-1910, que culminó en los 10 tomos de la Historia moderna de México, pensó que también era necesario escribir la historia contemporánea del país, que para él arrancaba en 1910. Así, a principios de la década de 1970 integró un equipo de historiadores que a finales de ese decenio y principios del siguiente publicaron 19 de los 23 volúmenes ilustrados que contemplaba el plan original de la obra. Faltaron los volúmenes 1, 2, 3 y 9.

Años después, Javier Garciadiego decidió retomar el proyecto para completar y reunir los 23 volúmenes en ocho tomos. Así, hace aproximadamente un año Leonardo Lomelí recuperó las notas de nuestro maestro, Álvaro Matute, para presentar El caudillo en el poder , es decir, el gobierno de Álvaro Obregón, con lo que se culminó y terminó el tomo 3 (1917-1924). Y finalmente ayer lunes, en una fiesta académica, se presentó el tomo 1 (1910-1914), que reunió los tres primeros volúmenes de esa Historia de la Revolución Mexicana. Quizá al reditarse textos que datan de hace 40 años (los que integran los tomos 4 al 8), algunos de sus autores revisarían sus posiciones y conclusiones de entonces, pero es innegable que era necesaria la redición de esta visión de conjunto (hasta aquí, glosé a Garciadiego).

Hoy quiero centrarme en el primer tomo, presentado anoche, porque en años recientes he insistido una y otra vez en estas páginas, con escaso éxito, en lo mal que hemos comprendido a Francisco I. Madero como hombre, como revolucionario y como gobernante. Y eso era lo que discutíamos en los seminarios que prepararon este libro bajo la dirección de Javier Garciadiego, quien empieza de manera contundente lo que habría sido el volumen 2, hoy segunda parte del tomo I, La República democrática : Mucho se ha dicho que el triunfo militar del ejército maderista sólo trajo cambios en la pirámide de poder mexicana, pero no en la estructura socioeconómica del país; más aún, incluso se ha afirmado que los cambios en la pirámide política se redujeron a su cúspide, o sea, que Díaz y Corral fueron sustituidos por Madero y Pino Suárez, dándose un proceso similar en las gubernaturas de los estados. En rigor, esta interpretación es, más que elemental, plenamente errónea .