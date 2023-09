Tenemos una generación que vive con la tecnología en la mano, pero también viene de una pandemia. El aprendizaje no fue el mismo por razones obvias y algunos alumnos traen problemas en su bagaje académico, o cuestiones físicas y emocionales. Demandan ser escuchados y tenemos que hacerlo , enfatizó.

Dávila es investigadora titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, plantel que dirigió de 2012 a 2020. Obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, así como la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el doctorado en la Universidad Estatal de Iowa.

En entrevista con La Jornada –horas después de haber entregado sus documentos para competir en la sucesión–, la funcionaria detalló algunas propuestas de trabajo e indicó que la universidad ya no puede aumentar mucho más su matrícula en cursos presenciales, aunque podría hacerlo en cierta medida en un formato híbrido.

Así lo afirmó la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, quien participará en la contienda por la Rectoría de la máxima casa de estudios, la cual ya está lista para ser dirigida por una mujer, pero no por el hecho de serlo, sino por tener los méritos y capacidades suficientes.

“Si llegara a ser rectora, tendría juntito a mí una coordinación de Asuntos Estudiantiles, trabajando y entendiendo a las chicas y chicos, y con una especie de ‘células’ en cada entidad, para entender qué está pasando” con los jóvenes.

Sobre los profesores de asignatura y los técnicos académicos, dijo, hay que revisar de manera integral sus condiciones laborales y, si es el caso, modificar el Estatuto del Personal Académico , sin necesidad de crear uno completamente nuevo, pero sí haciendo ajustes donde haga falta. Es un reto fuerte, pero hay que hacerlo .

–¿La UNAM ya está lista para tener una rectora?

–Vamos a ver, pero yo creo que sí. A mí me preocupa cuando pensamos que ‘ya nos toca’ como mujeres. Eso no está bien y es denigrante. Si una mujer cumple y tiene las habilidades, la experiencia y todo lo que se necesita para ser rectora, hay que darle la oportunidad, pero no sólo por el hecho de ser mujer.

Tras defender la vigencia de la Ley Orgánica de 1945, que da a la Junta de Gobierno la atribución de elegir al titular de la Rectoría y a otras autoridades, Dávila Aranda puntualizó que aunque la UNAM aún podría aumentar un poco más su oferta académica en modelos híbridos, ya no estaría en posibilidades de crecer mucho más.