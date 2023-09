La Iglesia católica respaldó la resolución de un juez federal que determinó que no se repartan los libros de texto gratuitos (LTG) en Tabasco a petición de la Alianza de Familias, y retomó palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días afirmó que los padres de familia deben decidir si los volúmenes se distribuyen o no.

El consejero estatal del PAN, Hiram Pérez, afirmó que la manifestación en las oficinas de la SEQ fue en defensa de una educación sin ideologías , y en repudio a la instrucción hipersexualizada que a su ver pretende imponer el gobierno federal. En la educación básica de los niños no se deben tratar este tipo de temas, los padres de familia de ninguna manera vamos a tolerar que a nuestros hijos los estu-dien , afirmó.