Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 5 de septiembre de 2023, p. 8

Diputados del PAN anunciaron que harán una investigación a Sembrando Vida, por el envío de 100 millones de dólares a Centroamérica y el Caribe, además de que la bancada decidió no respaldar la iniciativa presidencial para incluir el programa como derecho constitucional.

Se desconoce el destino de los recursos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se ha identificado el origen del dinero , aseguró la diputada María Elena Pérez-Jaén.

En conferencia, en la que recordó que el 23 de agosto presentó 65 denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía General de la República por un presunto desvío de 2 mil 800 millones de pesos del programa, dijo que el grupo tomó la decisión de no votar en favor de la reforma.

El PAN no la acompañará, porque no va a solapar todo lo que han estado haciendo con estos recursos millonarios y no vamos a permitir que este programa, con uso discrecional y oscuro , se incluya en la Constitución.