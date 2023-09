Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 5 de septiembre de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este miércoles entregará el bastón de mando del movimiento de transformación al ganador de la encuesta para definir el coordinador de los comités de defensa de la 4T.

Al responder si invitaría al aún mandatario del estado de México, Alfredo del Mazo, a su gobierno, dijo: Yo ya no voy a estar, acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año . Agregó que no sabe qué decida hacia adelante el priísta, pero con nosotros ha tenido muy buena relación .

Indicó que Del Mazo ha sido respetuoso, no ha hecho politiquería, jamás ha dado una declaración contra el gobierno federal y tampoco ha habido obstáculos para trabajar juntos, se lo reconocemos .

Indicó que el gobernador también tomó la decisión de aceptar la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación Pública y que se entregaran los libros de texto gratuitos en el estado ante un amparo de un grupo de padres de familia.