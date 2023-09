En respuesta, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, expresó: Miren qué descaro, si ellos hacen campaña todos los días. Lo que pasa es que no esperaban una nueva líder en este país, se espantaron, y el viernes huyeron del salón, porque no sabían qué hacer. Ellos creyeron que (la elección) iba a ser un paseo, pero no. ¡El año que entra van para afuera!

A su vez, García Almaguer indicó que Morena documentará cada violación que Gálvez cometa; lo vamos a señalar , y citó que las sanciones en materia electoral son acumulativas.

El INE revisa y determina si se dictan o no las medidas cautelares y se van sumando y el tribunal tendrá que valorar si, en su momento, le impide su registro, pero no vamos a dejarle pasar una sola.

Añadió que si bien cada grupo parlamentario determina a quién inscribe como orador, el viernes desde la tribuna la senadora Gálvez se saltó la postura en torno al quinto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y empezó también a hablar de propuestas personales .

Para el legislador, el contenido del mensaje de Gálvez el domingo refuerza la estrategia política de Morena. Nosotros no vamos a darle contratos de energías a la ultraderecha; no dialogamos con la ultraderecha y no aceptamos un discurso de ultraderecha en este país. Aquí no se toleran el fascismo y el totalitarismo .

–¿Xóchitl representa eso?

–-Pues les va a dar el negocio de la energía. Los está comprando, ¿no? Si les va a dar contratos y todavía no hay ni siquiera licitaciones, ¿qué está haciendo? Es una oferta pública de venta de la energía en el país.