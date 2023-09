Por ejemplo, uno de ellos que hizo el levantamiento en Michoacán, constató que por las mañanas no lograban ponerse de acuerdo sobre a qué municipio acudir, ya que, si bien el marco muestra determinaba las áreas, al llegar se encontraban con otra de las empresas participantes que ya estaba en el sitio.

Durante la tarde, continuó la entrega de paquetes en las instalaciones de la empresa Transportes Blindados Tameme, localizada en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual fue contratada por Morena para resguardar las urnas, mismas que serán enviadas hoy al sitio donde se realizará su apertura, procesamiento y conteo final.

Estaba previsto que la llegada de paquetes desde distintas partes del país continuará este martes y las primeras horas del miércoles.

Para su traslado, tanto la comisión de encuestas del partido como las cuatro empresas hicieron su propia logística. Representantes de los aspirantes y coordinadores del levantamiento relataron que tras concluir las jornadas, cada uno llevó a la empresa Tameme las papeletas con los recursos con los que contaba.

Se usaron vuelos comerciales, viajes en camiones foráneos, se recurrió a automóviles particulares e incluso hubo quien llegó en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Asimismo, dos representantes de una de las corcholatas que pidieron el anonimato explicaron que llegaron urnas forradas con cinta canela, mientras el protocolo acordado fue llevarlas en bolsas transparentes. Si bien reconocieron que podría ser un error de los encuestadores y no se comprueba que hubo alguna manipulación, subrayaron que con eso ya no se garantiza la cadena de custodia, ya no hay garantías .

La dirigencia morenista no presentó ayer algún balance oficial del levantamiento de las encuestas. Está programado que este miércoles por la noche concluya el conteo y se dé a conocer al ganador del proceso interno.