Igual la hidalguense, que no atina a proponer nada diferente a lo que el gobierno tiene trabajando ya y bien, usó el método Fox, es decir, el engaño, la palabrería, para prometer lo que no está en su manera de pensar y hacer, porque lo suyo es volver a la práctica impune del robo y el saqueo.

Fueron tres organizaciones, dos de ellas, PRI y PAN, que se supone tienen alguna militancia, esta vez no se mostraron, digan lo que digan en algunas instancias mediáticas. Ojo, tres partidos que no pudieron llenar, ni con acarreados, la rotonda del Ángel.

Y atentos porque el fracaso no termina ahí. Si toda la fuerza de las televisoras, de la radio y de los medios escritos logra lo que vimos en el Ángel, no tiene nada de qué preocuparse Morena, por más que haga para convertirse en otro fracaso.

Las dudas quedaron despejadas, igual que hace unos meses, cuando las X no se habían complotado. La oposición no tiene futuro, entre otras cosas porque no ofrece nada y las ventajas de Morena se enseñorean y no porque hagan las cosas muy bien, sino porque no hay nada enfrente.

La gente sabe que no es posible elegir a un Fox con falda y huipil, ni a la clase media, tan disgustada con este gobierno, le conviene la señora X, porque la ventana de oportunidades que hoy ofrece el país se clausuraría con cerrojos de corrupción que espantan al inversor.

Es decir, mientras no exista una opción diferente a la realidad que hoy se ejerce y el pasado inmediato que espanta, más vale no moverle. La derecha reagrupada gobierna con la represión y eso no lo entiende ni la izquierda necia que quiere ser vocera y que también le hace el caldo gordo a doña X. Aguas, ya pasó con Fox, ahora sería desastroso.

De pasadita

Hasta hace algunas semanas las cuentas en eso de la equidad de género marcaba que en la Ciudad de México Morena tendría que tener una candidata, pero sucedió que a Zoé Robledo lo bajaron y el cuadro se descompuso.

Ahora se dice que tendrá que ser hombre el candidato de Morena. Si eso fuera cierto, se pueden explicar muchas cosas de las que ya hablaremos en alguna otra entrega, pero no piensen en el nombre del político fracasado, el del último lugar entre los que pretenden la candidatura a la Presidencia, ese ya fracasó y no volverá a fracasar, cuando menos por Morena, aunque hay quienes aseguran que irá por Movimiento Ciudadano, como hemos dicho desde hace mucho tiempo.

cd_perdida@jornada.com.mx