ras más de cuatro años de transmisión, se mantiene en el aire el culebrón protagonizado por Emilio Lozoya, cuando, desde mayo de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la respectiva orden de aprehensión y la Interpol emitió la ficha roja en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, quien de pasadita arrastró en este merengue telenovelero a su madre y hermana. Cuatro años con cuatro meses y, si bien Lozoya está preso en el Reclusorio Norte desde noviembre de 2022, lo cierto es que bien a bien no se sabe si la prolongada transmisión de esta telenovela es resultado del ya tradicional tortuguismo de la FGR, de las habilidades de los abogados de Lozoya para retrasar y retrasar el proceso, de la connivencia de los impartidores de justicia involucrados en este caso o, de plano, una mezcla de todo ello, pero lo cierto es que el ex director de Pemex ha ido librando acusaciones y posponiendo su condena definitiva. Lo anterior, sin olvidar que en el gobierno peñanietista se tapó todo el cochinero, junto con el de Odebrecht.

Sobre lo más reciente, La Jornada (César Arellano García) nos ilustra, como siempre: el 31 de agosto, Emilio Lozoya libró el proceso penal por el caso Agronitrogenados, pero sigue vigente el juicio de Odebrecht, debido a lo cual permanece en prisión preventiva justificada. El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López ordenó ayer suspender el procedimiento luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de dólares que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño . Se trata de un fraude a la nación, cometido por Lozoya en contubernio con el mafioso Ancira, propietario de la ex paraestatal Altos Hornos de México (un regalo de Carlos Salinas de Gortari), quien, tras ser encarcelado, llegó a un acuerdo reparatorio con el gobierno federal: pagaría, en abonos, 216.6 millones de dólares por la ilegal compraventa de Agronitrogenados –en la que su socio directo fue Lozoya– y a cambio obtendría su libertad.