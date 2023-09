De los tres restantes ha de decirse que Gerardo Fernández Noroña tuvo un notable crecimiento, que Ricardo Monreal sólo tuvo ojos electorales para la Ciudad de México y que Manuel Velasco Coello juega un papel simbólico y de convalidación.

Astillas

Luis Donaldo Colosio Riojas declaró que no será candidato presidencial, pues requiere maduración política y no desea ser factor divisorio en la oposición. Lo dijo a pregunta expresa de Agustín Basave Benítez, el ex presidente del PRD y ex militante priísta que hace pocos años cambió su ejercicio académico de la Ciudad de México a Monterrey… A su vez, Agustín Basave Alanís, hijo del antes mencionado y secretario general del ayuntamiento de Monterrey que preside Colosio Riojas, propuso que Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio mediante una futura medición de intención del voto (otra encuesta) que lleve a la declinación a Xóchitl Gálvez o a quien haya sido la propuesta de MC (¿Ebrard, en dado caso? ¿Samuel García?)... Alfredo del Mazo recibió ayer un trato presidencial de injustos elogios por haber hecho todo lo necesario para que transitara eficazmente la campaña electoral de Morena y su candidata Delfina Gómez, a la que le había hecho fraude electoral seis años atrás. Similares reconocimientos a otros gobernadores opositores , que fueron propicios para Morena, han significado cargos diplomáticos y, sobre todo, un virtual certificado de impunidad por lo hecho durante su sexenio. ¿Así será con Del Mazo?... Y, mientras Javier May ha dejado su responsabilidad federal (Fonatur, Tren Maya) para poder competir por la gubernatura de Tabasco contra la facción que encabeza Adán Augusto López Hernández… ¡hasta mañana!

