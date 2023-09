Desde el domingo, cuando asumió el rol de candidata a la Presidencia por el Frente Amplio quedaron en evidencia las diferencias de Xóchitl Gálvez con los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD. Los tenía pegados cuando soltó la frase: Mi regla de oro es ni huevones ni rateros ni pendejos , lo cual describe a Marko Cortés, Alito Moreno y el Chucho Zambrano. Los hizo a un lado y subió a Ceci Flores y Elsa Ortigoza, representantes en sus respectivas ocupaciones de la sociedad civil, según dijo. Su gurú en materia política, Vicente Fox, le aconseja que debe contar (Xóchitl) con su propia marca, colores y diseños. Por tanto, hay que retirar marcas , logotipos y banderas de los partidos políticos. No cuadran al 100 por ciento sus intereses con los de los partidos. Sus dirigentes estarán recibiendo directamente del INE alrededor de 3 mil millones de pesos y compartirán lo que quieran con la candidata. Además está la pizca de posiciones de elección popular. Sin embargo, Xóchitl necesita el registro de los partidos, al menos de uno, para entrar a la contienda. Pasarán muchas cosas de aquí a noviembre, cuando la deben registrar formalmente como candidata ante el INE. ¿Podrían bajarla? Escrúpulos no tienen.

l miércoles de esta semana, es decir, mañana, el presidente López Obrador entregará la estafeta del movimiento de la Cuarta Transformación al coordinador(a) que Morena elija para su defensa. Se dedicará a concluir las obras en curso; no quiere dejar pendientes. Ayer volvió sobre el tema en la mañanera para confirmarlo. Son horas de tensión en el partido. Según anunció su presidente Mario Delgado el levantamiento de las encuestas de nuestro proceso interno va muy bien, cerró el domingo arriba de 80 por ciento y hoy (lunes) concluyó en un 100 por ciento . Seguiría el procesamiento de los resultados para darlos a conocer mañana miércoles, 6 de septiembre, como fue el compromiso inicial. Los equipos y seguidores de los punteros, Claudia, Adán Augusto y Marcelo, han denunciado incidencias e irregularidades; sin embargo, los candidatos no lo han hecho personalmente, al menos hasta ayer. Se supone que están terminando sus propias encuestas. Corren mil versiones, inclusive filtraciones. Una versión dice que Morena destapará hoy a la candidatura ganadora. Lo firme es que el presidente López Obrador le entregará el bastón mañana.

No va todavía

Luis Donaldo Colosio es un joven entregado a la religión, místico podría decirse. En una entrevista con Sabina Berman dijo que envía mensajes a Dios cuando enfrenta situaciones difíciles, aunque no le llegan respuestas claras. Seguramente la decisión de no dejarse llevar por el canto de las sirenas que pretenden empujar al alcalde de Monterrey a la candidatura a la Presidencia del país la tomó después de muchas horas de meditación. Habrá que reconocerle su sinceridad: No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado (a la alcaldía), hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona .

Cariñito

Merece ser rescatado un comentario de la agencia calificadora de crédito Moody’s, que con frecuencia produce dolor de muelas al gobierno mexicano con sus taches. “La economía de México también superó nuestras expectativas en la primera mitad del año debido a una combinación de crecimiento del gasto de capital del sector público, inversiones relacionadas con el nearshoring y un crecimiento mejor de lo esperado en Estados Unidos, su mayor socio comercial”. Estima un crecimiento del PIB de 3.3 por ciento en el año en curso.

Twitterati

Lo que pretendía ser un despliegue de fuerza a favor de @XochitlGalvez terminó en un total fracaso. A excepción de un grupo de acarreados bastante desanimados y los caciques de la sociedad civil , el Paseo de la Reforma lucía vacío. La elección de 2024 será un trámite. Pero no lo digo con gusto, sino con la frustración de ver cómo un grupo de rateros, huevones y pendejos secuestró a la oposición y la está usando para salvar su pellejo con algunas curules en el Congreso.

