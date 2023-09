Víctor M. Cárdenas y Cuauhtémoc Abarca, egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM. Generación 72

Derecho de los jóvenes a la educación

Hace poco cumplí 35 años de impartir clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, exactamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, a lo cual, la UNAM correspondió pagándome una cantidad miserable de lo que por ley me correspondía, pero no voy a hablar de eso; quiero referirme a los miles de jóvenes con los que he convivido, yo calculo que son 10 mil 500, pienso que muchas veces no nos reconocemos en la calle o simplemente no les da mucho gusto encontrarme, pero otros, muy pocos, me saludan, algunos, los menos, son profesionistas. Por ejemplo, una joven que era agente del Ministerio Público acortó un poco mi estancia en galeras cuando me reconoció; la mayoría de los que me saludan venden en los camiones, o los encuentro sucios por el trabajo que desempeñan, lavacoches, obreros, no sé. ¡Emilio!, dicen unos. ¡Maestrazo!, dicen otros, usted me dio clases en el CCH , y me da gusto, no fracasaron, no hemos fracasado, cursaron una hermosa etapa de su vida, todos los jóvenes deberían tener esa experiencia, no es justo un sistema que los excluye o los obliga a estudiar en una escuela que no desean.

La UNAM es una escuela de masas, y debe crecer más porque así lo exige la sociedad, debemos educar para la vida, para ser solidarios, para disfrutar el arte, la belleza, la literatura, revisemos el plan de estudios, es momento de cambio, de combatir el egoísmo que fomenta el sistema.

Emilio Vivar Ocampo

Invitaciones

Plática: A 50 años del golpe de Estado en Chile

El Colectivo Morena Chilangos invita a la plática sobre el tema: A 50 años del golpe de Estado en Chile, una más de las intervenciones estadunidenses en América Latina. Además de los eventos de índole similar en Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, así como los bloqueos a Cuba y Venezuela. Los esperamos hoy a las 18 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Carrillo Puerto, en la alcaldía Coyoacán.

Reuniones rumbo a la marcha del 2 de octubre

A 55 años de las movilizaciones estudiantiles y populares que luchaban por alcanzar las libertades democráticas y que fueron brutalmente reprimidas por el Estado, continuamos luchando por la verdad y justicia, contra las políticas genocidas y la impunidad.

El próximo 6 de septiembre a las 18 horas, en la Sección IX de la CNTE, daremos inicio a las reuniones de coordinación rumbo a la marcha conmemorativa del genocidio perpetrado el 2 de octubre de 1968. ¡Ni perdón, Ni olvido! ¡La Memoria Florece!

Comité 68