Acerca de por qué se busca hasta con desparpajo justificar la ruptura institucional y el derrocamiento de Salvador Allende –se niega, por ejemplo, que hubo embarazadas que fueron torturadas y asesinadas, hechos que están documentados–, Rivera dice que cada quien cumple un papel; nosotros, el de seguir exigiéndole al Estado que no puede transar en la búsqueda de los ciudadanos que un día los tomaron y los hicieron desaparecer. En el Parlamento hay personajes dispuestos a mentir y pasar por sobre la hija de un detenido desaparecido o de la esposa de un ejecutado político, es lo más perverso que se puede ver en un diputado de la nación. Esas acciones son de negacionismo acerca de lo que realmente pasó, pero el país que no tiene memoria no podrá seguir avanzando para que estos hechos nunca más ocurran .

El tema de los desaparecidos no está sanado, en los 50 años transcurridos no se ha sabido nada, siguen en la incertidumbre los familiares. Hay un momento en el país que no puedo entender, me parece que tenemos una derecha no fascista, sino muy fascista, que tiene que ver con el negacionismo acerca de lo que fue la dictadura cívico militar durante 17 años; hay una defensoría respecto de lo que significó y un apoyo a ese momento tan fascista que vivió este país con los atropellos más inhumanos , sostiene Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

–En torno a los 50 años hubo una discusión acerca del sentido de la conmemoración y hubo este discurso de dejar atrás el pasado. ¿Cómo considera que se ha resuelto?

–Quien quiera que se sienta demócrata y que quiera consolidar la democracia, no puede decir que para ciertas cosas el golpe de Estado fue malo y que para otras no lo fue tanto. Esas mediocridades no pueden ser, hay miles de chilenas y chilenos que no sabemos qué ha pasado con ellos. Por tanto, no es una búsqueda sólo de los familiares, debe ser de la sociedad completa y también desde el Estado, debe ser permanente, no puede ser que tenga un ciclo.

–¿Qué edad tenía usted en el golpe; qué recuerda, cómo lo vivió?

–Catorce años. Mi memoria debe ir más atrás, cuando vi a mis padres felices porque logran que el compañero presidente, así se le decía, fuera elegido por el pueblo, creo que eso años fueron los más felices de toda la familia que era muy aclamada para luego disolverse, cuando se llevaron a mi papá. Ese momento lo he recordado con tanto cariño toda mi vida y no puedo dejar de decir que nuestros familiares desaparecidos y ejecutados fueron parte de ese proceso de la Unidad Popular (UP), a ellos los asesinan y los desaparecen porque eran militantes de la UP, que estaba construyendo un sueño para Chile. Eso creo significó la UP y ese sueño se rompió el 11 de septiembre de la forma más macabra, con la ejecución y desaparición de miles de chilenos, partiendo muchos al exilio. México fue uno de los países que acogió a muchos y eso es un agradecimiento desde nosotras.

–La detención de su papá, Juan Luis Rivera Matus, en 1975, ¿cómo se entera y cómo asume que nunca más supieron de él?

–Yo era muy chica, éramos una familia muy unida, la mamá, el papá y siete hermanos vivos (uno había fallecido siendo bebé); mi papá era dirigente sindical, militante del Partido Comunista, y sabíamos que por eso lo buscaban; logramos que se pudiera ocultar pero llegó la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y lo detuvo en su trabajo…; son recuerdos tremendos, tengo la sensación de que fue ayer… yo llego del colegio, me bajo del bus, cruzo a mi casa y veo que la puerta estaba abierta de par en par y me digo que algo muy grave pasó. Ha sido el momento más difícil de entender; primero mi mamá destrozada, unos gritos de dolor profundo, creo que nunca más la escuché llorar de esa forma, ella tenía 42 años y se quedaba sola con siete hijos.

“Creo que fue el momento más duro porque no entendíamos si íbamos a lograr verlo o si se iba a salvar, ya había compañeros que llevaban uno o dos años desaparecidos, uno pensaba que no iba a pasar eso con nuestro papá. Así se fueron dando las cosas y en la medida del tiempo fuimos, no sé si aceptando, entendiendo que lo más probable era que no haya resistido porque se iba sabiendo cuáles eran las torturas, era muy difícil salir con vida, algunos sí sobrevivieron, pero la gran mayoría en esa época no sobrevivió, no volvió.

“Lo más valorable es que nuestras ‘viejas’ hayan salido desde el primer día, con los cojones digo yo, primero a preguntar por nuestros familiares todos los días y después a organizarse porque iban a poder hacer más cosas que buscar cada una por su cuenta, eso ha sido un balde de fortaleza a cada una de las compañeras que llevaban uno o dos años en esta búsqueda.”