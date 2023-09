De La Redacción

Unas 68 familias fueron expulsadas de sus casas en el barrio Los Tulipanes de la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, por negarse a participar en las reuniones y acciones violentas que realiza la agrupación denominada El Maíz, base social del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron pobladores de esa barrio de la sierra del estado.

Explicaron que varios ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares y a quienes también les prohibieron vender en el mercado, ni siquiera lograron sacar sus pertenencias, por lo que están pidiendo apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Algunas familias afectadas se refugiaron con conocidos y otras no tienen a dónde ir. Ayer fueron a buscar ayuda la presidencia municipal, pero no los atendieron; luego acudieron a la fiscalía, pero no pudieron interponer la denuncia porque les pidieron un documento que acredite la propiedad legal y no tienen , comentó un habitante.

Agregó: al mediodía estaba una pareja de señores en el parque central sin saber qué hacer; la señora lloraba porque tuvo que salir de su casa de y nada pudo sacar .

El Maíz les exige asistir a sus reuniones