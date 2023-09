Afp

Periódico La Jornada

Martes 5 de septiembre de 2023, p. 9

Nueva York., Steven Harwell, fundador y ex líder de la banda estadunidense Smash Mouth, conocida en el mundo por sus éxitos All Star y Walkin’ on the Sun, murió a los 56 años a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad hepática, informó el lunes el agente del grupo.

El cantante, que dejó la banda en 2021 por razones de salud, falleció en su casa de Boise (Idaho) rodeado de su familia y amigos , indicó el representante de Smash Mouth, Robert Hayes, a la revista Rolling Stone en un comunicado.

Nacido en 1967, Harwell fundó Smash Mouth en California en 1994 con Kevin Coleman, en la batería; Greg Camp, en la guitarra, y Paul De Lisle, en el bajo. Según musicólogos, la banda mantiene su mezcla de pop, rock, ska y punk.