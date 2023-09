Londres

Periódico La Jornada

Martes 5 de septiembre de 2023, p. 8

Reino Unido., Lanzan una campaña para encontrar el bajo Höfner con que Paul McCartney tocó algunos de los mayores éxitos de los Beatles, tesoro de la música comprado en 1961 en Hamburgo y desaparecido hace más de 50 años.

McCartney compró el instrumento que se escucha en Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout, por unas 30 libras esterlinas (unos 37.90 dólares) en Alemania, en 1961.

Tocó con él en conciertos en Hamburgo, Liverpool y en las primeras grabaciones realizadas en Abbey Road, el mítico estudio londinense.

En enero de 1969, cuando los Beatles estaban en Londres para grabar la canción Get Back, entre otras, el instrumento desapareció.