Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 5 de septiembre de 2023, p. 31

Diputadas locales y activistas llenaron la fachada del Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación con fotografías de los jueces Reynaldo López, Carlos López y Elisa Álvarez, integrantes del décimo tribunal colegiado, quienes el viernes pasado ordenaron la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue reaprehendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia por el presunto delito de encubrimiento en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

El objetivo de la manifestación, indicaron las legisladoras, es que la ciudadanía conozca a los funcionarios públicos que favorecen la impunidad y tejen redes de complicidad para evitar castigos a los feminicidas .

Frente a las puertas del recinto judicial lanzaron consignas contra los tres servidores públicos, y criticaron que el Poder Judicial esté lleno de jueces corruptos . En sus alocuciones posteriores, destacaron que las muertes violentas de mujeres no pueden quedar impunes: “No podemos permitir que la justicia siga bajo la sombra y acuerdos del Poder Judicial.