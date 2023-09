Durante siglos las operaciones sicológicas ( psyop) han formado parte fundamental de las acciones de guerra. Según el diccionario oficial de términos militares del Pentágono, la guerra sicológica es el uso planificado de medidas propagandísticas por la nación en tiempos de guerra o en estado de emergencia declarado, medidas destinadas para influir en las opiniones, emociones, actitudes y conducta de los grupos extranjeros, enemigos, neutrales o amigos, a fin de apoyar la realización de la política y los objetivos nacionales . Otro objetivo es crear situaciones políticas y sicológicas llamadas a provocar formas deseables de conducta de la población, grupos concretos y hasta de los gobernantes de otro país.

En general, la creación y uso de un acontecimiento como núcleo de una operación futura , utiliza tres tipos de propaganda: blanca, gris o negra. La propaganda blanca se difunde de manera abierta y se reconoce porque la fuente o el emisor no oculta su identidad: por ejemplo, la Agencia Informativa de Estados Unidos (USIA), la Voz de América (VOA) o las agencias noticiosas Associated Press (AP) y United Press International (UPI). La propaganda gris es anónima, y la negra –la más utilizada en las operaciones clandestinas, elaborada con base en mentiras, algunas verdades y verdades a medias−, aduce otra fuente y no la verdadera; esconde su origen detrás de nombres ficticios o bien, material falso se atribuye a fuentes reales.

El 1º de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre una nueva oleada de SARS-CoV-2 e instó al mundo a prepararse para una pandemia más letal que la del covid-19. Cuatro días antes, el Consejo de Seguridad de Rusia había confirmado que EU desarrolla armas biológicas contra etnias específicas, luego de que el jefe de Defensa Biológica rusa, Igor Kirílov, denunció que el Pentágono se está preparando para una nueva pandemia −estudiando agentes potenciales de armas biológicas como el ántrax, la tularemia y el virus corona, así como patógenos de ­infecciones económicamente significativas, como la gripe aviar y la peste porcina africana−, igual que en 2019. No descartó el uso de las llamadas tecnologías defensivas por parte de EU con fines ofensivos y de control global , mediante la provocación de situaciones críticas de índole biológica.

¿Es la OMS instrumento de una psyop del Pentágono para la fabricación social del miedo y/o un actor estratégico para la instauración del totalitarismo biosecuritario en ciernes?