Camina hacia un semicírculo de piedras grandes. Son los oídos de la tierra , explica en voz muy bajita. De una bolsa saca manojos de romero y ruda, hierbas limpiadoras, y las siembra en torno a las piedras. La lideresa kaqchikel, de 67 años, ex diputada, ex presidenta del extinto Programa de Resarcimiento, es una pionera en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y una de las más prestigiosas defensoras de derechos humanos de su país.

Cuando se realizaron las excavaciones en terrenos comprados al ejército, luego de una larga batalla de Conavigua para lograr la aceptación del Ministerio Público, se recuperaron 220 restos. Fueron llevados al laboratorio del equipo forense que se formó bajo la tutela del reconocido precursor de esta rama de la medicina al servicio del esclarecimiento histórico y los derechos humanos, el estadunidense Clyde Snow.

Con los cruces de datos del banco genético, fueron identificadas 48 víctimas y no todas eran de Chimaltenango. Varias eran de las personas secuestradas y ejecutadas por militares, según el caso del Diario Militar. También algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos.

Pasaron los años. A nosotros los seres queridos nos hablan por medio de los sueños. Los familiares de los desaparecidos empezaron a tener sueños. En ellos los finados les pedían que los regresaran al bosque, que ya no querían estar en el laboratorio .

Entonces la población organizó un gran funeral para los muertos sin nombre con ayuda de la FAFG. Empacados en cajas o pequeños ataúdes, acomodados en un gran camión, empezaron el camino de regreso a Comalapa. En procesión recorrieron nuevamente el camino que cruza el pueblo y pasa frente al cementerio, cubierto de pinturas sobre la historia de los kaqchikeles realizadas por mujeres artistas. Los jóvenes rebautizaron la vía como Calle de los Mártires Inocentes.

En lo alto de la colina ingresaron a su lugar de reposo entre nubes de incienso y flores. Y se le asignó un nicho a cada uno. “Mira, cuando son XX están estas placas de la FAFG. Pero otros sí tienen nombres. Es cuando sus familias prefirieron dejarlos aquí porque ellos –les decían en los sueños– son su otra familia y aquí encontraron la paz”.

Rosalina no ha localizado a Rolando Gómez Tzotz, su esposo, ni a su padre Francisco Javier Tuyuc, que es una pérdida que todavía le sangra el corazón; tampoco a su sobrino Juan Bautista ni a su cuñada Estela.

Pareciera que la tierra los escondió. Pareciera que los militares sabían cuál era la peor crueldad: hacernos sufrir eternamente .

Ahora Rosalina se sienta. Frente a ella está el muro de la memoria, donde están inscritos los 6 mil 41 nombres que busca la FAFG de todas las aldeas y las regiones del país. En medio de ellos, bajo otra placa, está don Clyde, el tutor de otros grandes equipos, como el de los antropólogos forenses argentinos.

“Era un abuelo sabio. Cuando empezamos en 1990 nos decía: ‘La madre tierra sabe cuidar a sus hijos’”, recuerda la lideresa. Y cabal, en la primera excavación que hicimos encontramos a cuatro. Antes de morir nos dijo que él quería reposar aquí, entre nosotros. Entonces su familia trajo parte de sus cenizas .

El viento entre las ramas sigue su rumor eterno. Rosalina cuenta entonces cuando ella, como todas las demás mujeres a su alrededor, también se derrumbó. “Fue cuando terminaron las exhumaciones. Caí en una depresión profunda. Tuvieron que llevarme a tratar a Guatemala. Me salvó el acompañamiento sicosocial. Me sentía sobre todo culpable, porque cuando se llevaron a mi papá en realidad iban por mí. Yo era activa en el movimiento juvenil opuesto a la dictadura. Finalmente sané. Ahora sueño. Mi papá me dice: ‘No te preocupes, a veces te veo pasar y me alegra que estés bien’”.