Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. 5

Benito Juárez, QR., Después de ratificar por enésima vez su fe maderista para atajar los gritos de quienes le pedían ¡seis años más! , el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió calma a sus seguidores: No hay nada qué temer, ya este pueblo se echó a andar. Ya cambió la mentalidad. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche. ¡Toma tu Champotón! No, ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad .

En su último día de gira por el sureste para supervisar uno de sus proyectos principales del sexenio y al inaugurar un distribuidor vial en las inmediaciones del aeropuerto de Cancún, López Obrador anunció que realizará otros dos recorridos a bordo del Tren Maya en octubre y noviembre con el fin de verificar su funcionamiento y evaluar los detalles técnicos para su inauguración en diciembre. Poco antes, en breve entrevista, desmintió que la parada realizada el sábado se debiera a una falla mecánica, estaban haciendo una revisión técnica .

–¿Cree que no quedó muy claro, porque todavía es un periodo de pruebas?

–No queda claro para quien no quiere verlo claro –respondió un tanto molesto por las versiones que se difundieron de lo ocurrido el sábado en el trayecto Mérida-Chichén Itzá. Acotó: Qué lamentable la actitud de los dueños de los medios de manipulación de México. Dan pena ajena .

Minutos después, se dirigió al estrado para pronunciar su discurso sobre las acciones complementarias que realiza el gobierno federal alrededor del proyecto de Tren Maya. Cuando aludía a las obras pendientes para concluir en el sureste hacia el final del sexenio se escucharon gritos entre los asistentes: ¡seis años más! ¡Seis años más! El mandatario les respondió: “No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no relección’.”

Durante el acto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, sostuvo que dentro del plan integral estratégico de vialidades en Cancún destacaban cinco, entre ellas las dos que se inauguraron ayer, de restauración del bulevar Luis Donaldo Colosio y el distribuidor vial del aeropuerto, además del puente de Nichupté para conectar la zona turística con el otro lado de la laguna de ese nombre.