La nómina tricolor nunca satisface a todos y es amplio el sector –técnicos y público-- que rechaza a los naturalizados aunque pocos lo externan. Lo dijo con estruendo a Espn el ex timonel Manuel Lapuente, quien tildó de estúpido recurrir a los foráneos; entonces, que los clubes y federativos se cuelguen tal etiqueta, porque el colombiano Julián Quiñones --aún sin estar naturalizado-- hace este lunes su entrada triunfal en el Centro de Alto Rendimiento para concentrarse hacia los juegos moleros contra Australia y Uzbekistán.

Controversia suscitó la convocatoria de Héctor Herrera, a quien no le perdonan haber dejado el viejo continente y llegar a la liga estadunidense, siendo que ante la ausencia de Chávez cae como anillo al dedo. Quieren que Jaime Lozano haga una renovación mágica, como si los clubes estuvieran arrojando talento a borbotones. Por ejemplo, las Chivas estaban maravillando ¡y ganando! con sus juveniles Yael Padilla, Jesús Brígido y Raúl Martínez, fue cosa de que Alexis Vega regresara para enclaustrarlos. Así cómo…

Lozano (28 años) no lo pensó más, y ante la perspectiva de seguir congelado, hostigado por el presidente del equipo Aurelio De Laurentis, quien lo quería forzar para renovar el contrato que vence en junio, optó por tomar el teléfono y lanzar un SOS al Eindhoven, donde fue campeón de la Eredivisie. El club holandés conoce su potencial y requiere un atacante de calidad, para el club no fue un gasto, sino una inversión sobre seguro… Hay amores que dejan huella y el Chucky y el PSV se funden en un feliz abrazo de rencuentro.

irving Lozano jugará la Champions League con la playera del PSV Eindhoven y apunta para mantenerse como el jugador más importante del Tri, donde su situación causa alivio. El Chucky no se amargó la vida ante los maltratos del Nápoles, aguantó la presión y salió airoso. ¡Vaya que sintió la bota encima! porque quisieron bajarle el sueldo, soltaron la especie –para desprestigiarlo ante la afición– de que saldría tras un jugoso sueldo hacia Arabia Saudita, pero la gota que le colmó el vaso fue verse en la banca en el juego contra el Frosinone.

Eso da idea de la desesperación de Juan Carlos ‘Bomba’ Rodríguez, quien es incapaz de perturbar a sus patrones y exigirles más trabajo en fuerzas básicas. Ya ni soñar en que reponga el descenso y ascenso, esa sí sería una real bomba… Sugerencia: que la FMF abra oficinas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues Thiago Volpi también alzó la mano, con él tendrían un portero-goleador (tiembla ‘Memo’ Ochoa)… En la presente fecha FIFA habrá calidad en otras latitudes con eliminatorias para la Euro 2024 y el Mundial 2026.

Acá la Liga Mx no se da a respetar. A veces echar un ojo a la tabla de posiciones provoca al instante risa e incredulidad, porque tiene pinta de pura vacilada. Cosa de no creerse: por unas horas estuvieron en reñida lucha por la cima Ciudad Juárez y el San Luis, mientras que el modesto Puebla le dio una paliza a Xolos. Sebastián Jurado es indefendible, dos pésimos despejes se convirtieron en goles, más la expulsión rigorista de Carlos Rodríguez, resultaron el elixir que revivió a André Jardine, pero el técnico americanista, al igual que Fernando Ortiz, de Rayados, no convence ni ganando…

En la Liga Mx los clubes adinerados son aves de rapiña que van por los despojos de los coleros: Querétaro fue desmantelado y Tigres lo goleó; Pachuca, en tanto, vendió con singular alegría y se echó a la hamaca, fue el hazmerreír ante Toluca. Al cabo que no hay descenso… No resultó muy taquillera la visita del Barcelona y Real Madrid femenil, apenas unos 100 mil aficionados en cuatro partidos ante Amazonas y Águilas, tampoco lucieron en su máximo esplendor Linda Caicedo ni Alexia Putellas, ya será para la próxima.