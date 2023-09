S

e acabó el tiempo. El experimento de poco más de dos meses concluyó sin que se le pueda calificar de exitoso, a menos que todo su propósito hubiera sido el de poner en el conocimiento de la gente el nombre de alguno de los contendientes.

Pero frente a ese posible logro, los puntos críticos del ejercicio se han multiplicado: dudas sobre el financiamiento para el trabajo de los posibles, vacío de ideas porque estaban prohibidas, pero sobre todo la polarización de grupos dentro de Morena.

Los a favor o en contra tomaron muy en serio la contienda y los llamados a la unidad no tuvieron eco entre las militancias de uno y otro lados. En ese sentido, el asunto se tornó hasta peligroso y amenaza con alguna posible ruptura, cosa que tiene muy preocupados a muchos de los jerarcas del organismo.

No hace mucho, Marcelo Ebrard respondía a la interrogante de ¿cuál es la diferencia entre unos y la otra? con un contundente no sé , y no era una respuesta acarreada por un estado de ánimo; por el contrario, era o parecía un asunto bien observado, y luego del no sé advertía que la prohibición para fijar posturas frente a la problemática del país hacía imposible que se establecieran diferencias entre los tres precandidatos.

Y eso es cierto, para la mayoría de las personas y de la militancia que deberá responder a la encuesta, por qué y por quién votar se convirtió en un dilema difícil de dilucidar, por no decir que imposible.

No hubo propuestas ni intercambio de ideas, así que no hay posibilidad de marcar diferencias, y por eso también es que se ha enconado la lucha. Porque votar por uno u otra es una cuestión de simpatías, y nada más. ¿Qué nuevos horizontes propone cada uno? No se sabe.

La encuesta descarta la experiencia y la militancia, lo que aumenta la posibilidad de que se responda con un grado de error mucho mayor al que siempre se ha tenido.